近來柬埔寨詐騙事件頻傳，台灣、中國大陸等地都有人遭拐賣後被凌虐致死，不過這樣令人髮指的事件，其實早在2019年就存在，大陸一名19歲少年被騙做非法工作，被發現死亡時，大腿上寫著「冤枉、被害」等字，驗屍結果更是讓母親忍不住崩潰大哭。

根據陸媒《南國今報》報導，19歲的吳姓少年來自大陸鄉下，2018年時離鄉到柬埔寨西港，離開前吳男告訴母親，只要賺夠錢就會回國，希望能考個大學再做點小生意。不過事實上，吳男在柬埔寨主要從事線上賭博和詐騙等違法工作，一下飛機護照就被沒收、手機也會被控管，甚至規定活動範只在公司方圓一公里內。

吳媽媽起初相當懷疑兒子的海外工作，因為吳男的工作時間是中午11點到晚上11點，且通訊軟體的帳號也不斷更換，甚至想要請兒子用手機拍下工作環境也遭到打槍。不過即使如此，吳男每月仍固定轉帳4000元人民幣（約17800元新台幣），時間一久吳媽媽也逐漸放下心中的大石頭。

吳男曾在2019年回國，表示因為柬埔寨工作真的很累，以後不會再去了，「那種累不是身體的累，更多的是心累」。不過沒多久吳男就收到公司通知，要他回柬埔寨領取7萬多元人民幣（約新台幣31萬元）的薪水，沒想到下次吳媽媽下次和他碰面時，吳男已經變成一巨冰冷的遺體。

吳媽接獲消息趕到柬埔寨時，在金邊的寺廟裡首次見到兒子的遺體，「蒼白冰冷，瘦得腰都凹出兩個坑」，且身上還有各種傷痕，大腿上更寫著「冤死、被害」四個字，吳媽一眼就認出那是兒子的筆跡，且從柬埔寨警方提供的驗屍報告裡，得知吳男斷氣時胃裡沒有任何東西，疑似生前遭到非人的對待，但兇手是誰卻不得而知。

其實在吳男飛往柬埔寨沒多久前，中國大陸駐柬埔寨大使館才貼出公告，提醒民眾柬埔寨有各種非法詐騙的活動，政府出動大批警力嚴打網上犯罪，但最後仍來不及阻止這起慘案的發生。