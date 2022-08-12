財團法人台灣永續能源研究基金會於8月12日在台北世貿一館舉辦第二屆「TSAA台灣永續行動獎」頒獎典禮，中華郵政公司獲「銀獎-防疫‧郵你郵我」及「銅獎-i郵購支援產業行銷」雙項殊榮，由公司治理主管簡良璘副總經理代表出席，接受賴清德副總統頒獎。

聯合國2030年永續發展目標議程，訂定17項永續發展目標(SDGs)，作為全球170個國家及地區實踐永續發展的最高指導原則，本次評選共有136個單位參加、247件評選案，中華郵政公司以「SDG3健康與福祉」及「SDG9工業、創新基礎建設」具體行動改善全民健康福祉及創新基礎建設，促進社會共融及經濟發展做出貢獻，經營成果備受肯定。

疫情期間，中華郵政公司推動各項防疫作為不遺餘力，主動承擔配送防疫物資作業及發放振興券，鼓勵郵務員工投遞途中關懷獨居長者，支援政府部門社區照護系統，並發行防疫郵票，感謝防疫人員無私的辛勞與付出；另為應疫情變化，迅速推動各項保戶關懷措施，提供保單借款優惠利率紓困方案、針對被保險人確診新冠肺炎之理賠從寬給付等服務，陪伴保戶度過難關。

新冠肺炎疫情亦衝擊國內農產品市場，中華郵政公司與行政院農委會農糧署攜手合作，共同在中華郵政「i郵購」網路平臺開設「聯合推薦」專區，推出通過產銷履歷或有機驗證之優質農特產品，結合完整的郵務物流、金流、資訊流及客戶流等優勢資源，幫助農民開創多元的銷售管道，發揮協助產業與經濟發展的正向影響力。

中華郵政公司表示，在肩負國營企業社會責任與追求業務轉型之際，將秉持環境保護、社會責任及公司治理（ESG）理念，落實企業社會責任，以企業核心目標連結在地，發揮郵政優勢，為營造更美好的社會而努力。