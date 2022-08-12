聯準會激進升息推高房貸利率，讓潛在購屋者卻步，但由於待售屋庫存水位仍低，美國房市依舊供不應求，第2季各區房價幾乎全漲，平均漲幅超過14％，還是衝上歷史新高。

全美房地產經紀商協會（NAR）11日公布，NAR第二季追蹤的185個都會區中，184個的房價中位數都高於去年同期，幾乎是全面上漲。唯一房價跌的都會區是紐澤西州首府特倫頓（Trenton）。

此外全美185個都會區中，Q2房價中位數年漲幅超過10％達雙位數的有80％，占比高於Q1的70％。

待售屋庫存始終低於歷史水平的緣故，美國房價在近幾個月屢創新高。NAR指出，第二季獨棟成屋平均售價較去年同期漲14.2％，來到41.35萬美元（約台幣1,251萬）創歷史新高。

在過去兩年，潛在賣家對於讓房屋上市裹足不前，加上建造新屋因供應鏈及缺工問題放緩，致使美國房市供給吃緊。 但美國部分市場的房價漲速開始放慢，經濟學家大多預期，今年結束前全美房價漲幅會大幅趨緩。這些房市專家指出，房貸利率飆升，潛在購屋者每月房貸將多出好幾百美元，買家因而縮手，房屋銷量受到抑制。

根據美國房貸巨頭房地美（Freddie Mae）資料，30年期固定房貸平均利率本周在5.22％，上周曾短暫跌破5％，仍遠高於一年前的2.87％。6月時該房貸利率觸及13年高點5.81％。

房價持續上漲及房貸利率走高，削弱美國民眾的房屋負擔能力。NAR指出，第二季獨棟屋每月須支付的房貸，從去年同期的1,229美元增加到1,841美元（約台幣5.6萬）。

美國房地產網站Zillow Group執行長巴頓（Rich Barton）這個月在法說會上指出，住房負擔能力已對買家構成非常大的挑戰。

不動產經紀商Redfin Corp透露，7月上他們平台找房的消費者，33.7％鎖定都會區以外的物件為主要目標，高於第二季的32.6％及疫情前的26％。