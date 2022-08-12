統一獅12日以7比2擊敗味全龍，中止近期2連敗及對戰5連敗，先發投手胡智為7.2局失2分（1責失）拿下本季第7勝，但事實上他此役頻頻出現危機，總教練林岳平認為，能夠贏球，守備幫了很大的忙。

胡智為前7局投球中只有2個半局沒有讓龍隊打者上壘，首局更是出現滿壘危機，但靠著守備幫忙，前7局無失分，8局續投，2出局後面對張祐銘，胡智為原本有機會僅失1分就「安全下莊」，但他補位一壘時發生接球失誤，不僅失掉第2分也沒能完成8局投球。

「那一球是我自己的失誤，要承擔過錯，更讓我學到到比賽後段要更專注。」胡智為坦言，此役自己的狀況並不到最好，只能想辦法把球確實的投到捕手要的位置。

此役能夠取勝，「餅總」也認為，主要是手臂上幫了很大的忙，屢屢幫助至為化解危機；胡智為連2場先發出賽都沒有投出任何三振，他表示，自己也沒有刻意去想是否有三振，有想過要用節省用球數的方式去投，「但味全打者擊球能力很好，能否有成效也是未知數，只能一球一球來，把好的位置丟出來。」

上次與王維中同場先發已是2016年，返台後同場先發還是同一遭，不過胡智為認為，自己不會注意先發投手是誰，「我沒想太多，每一場都是抱持著同樣心情去投球。」他笑著說：「而且我不用打擊，所以我不用管投手是誰，只要管打者就好，他的話就交給我們的打者就好。」

昨天龍隊總教練葉君璋提到，王維中此役用球數會增加，約在75至80球左右，最終他用73球投4.2局，投出3次三振2保送，被敲6支安打包含1轟，失4分吞下本季第4敗。