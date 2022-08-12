歐洲最大核電廠、烏克蘭札波羅熱核電廠再遭砲擊，聯合國呼籲在當地設非軍事區。在此期間，歐盟輪值主席國捷克表示，將提議對俄羅斯人一律禁止核發簽證。

●札波羅熱核電廠再遭砲擊 UN秘書長籲設非軍事區

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）呼籲停止在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠周邊的軍事活動。同日烏克蘭與俄羅斯互控再度砲擊核電廠，聯合國安理會召開會議討論當地局勢。

路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，3月便占領札波羅熱這座歐洲最大核電廠，但目前仍由烏克蘭技術人員負責運作。

對此，古特瑞斯呼籲撤離軍事人員和裝備，並停止進一步部署。他要求俄烏雙方不要鎖定該設施或周邊地區。

古特瑞斯在聲明中表示：「這個設施不應被用於任何軍事行動，相反地，必須緊急在技術層面同意劃設非軍事安全範圍，以確保這個區域的安全。」

●歐盟輪值主席國捷克 將提議對所有俄國人禁發簽證

目前擔任歐洲聯盟（EU）輪值主席的捷克共和國表示，對俄羅斯人一律禁止核發簽證，可能是歐盟對俄國採取的下一個制裁措施。

法新社報導，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）發表聲明說，「歐盟所有會員國對俄國人斷然停發簽證，可能成為另一項非常有效的制裁措施」。

利帕夫斯基表示，他8月底將在捷克布拉格（Prague）舉行的歐盟非正式外長會議中，提出這個構想。他說：「在俄羅斯侵略烏克蘭且愈演愈烈的這個時機，我們無法談論俄羅斯公民的一般旅遊問題。」

●美媒：烏克蘭受困穀物多飼料 糧荒得解猶未知

俄烏達成穀物出口解封協議後，首批離開烏克蘭港口的穀物卻遭原先的黎巴嫩買家取消訂單。美聯社指出，因戰爭受困烏克蘭穀物很多是牲畜飼料，能否緩解糧荒不無疑問。

烏克蘭大使館表示，運抵黎巴嫩的穀物正在尋找新買家。基輔當局8日時宣稱，數以百萬噸因戰爭被困於倉庫及港口的穀物得以出港，有望大幅改善全球糧食供應狀況。

然而美聯社引述專家指出，「拉佐尼號」運載的2萬6000多噸玉米為養雞之用，大部分受困於烏克蘭的穀物也是動物飼料，並非供人食用，對緩解像索馬利亞和阿富汗等國恐面臨的飢荒幫助有限。

●烏克蘭查洩密 澤倫斯基要官員別發表抗俄戰術

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求官員停止向媒體談論烏軍對抗俄羅斯的戰術，並表示這類言論「坦白說很不負責任」。

澤倫斯基說：「戰爭絕非可以洋洋得意、大鳴大放的時候。對於我們國防計畫細節透露愈少，愈能好好執行相關計畫。」

澤倫斯基說：「如果想登上頭版頭條，那是一回事，坦白說這很不負責任。但如想為烏克蘭贏得勝利，又另當別論，大家應該知道自己談到我國防禦或反擊計畫的每一句話都負有責任。」

●大麥克即將回歸 麥當勞宣布逐步重啟烏克蘭分店

美國速食龍頭麥當勞宣布，未來幾個月將開始重啟烏克蘭的分店。這不僅成為烏克蘭逐步恢復日常生活的象徵，也顯示麥當勞撤出俄羅斯市場後，透過行動對基輔表達支持。

美聯社報導，麥當勞在近6個月前關閉烏克蘭的分店，但仍持續向該國的1萬多名員工支付薪資。

麥當勞已宣布將逐步重啟烏國首都基輔和西部地區的部分分店。基輔街頭也可見到西班牙服飾品牌ZARA和Mango等西方企業照常營業。

麥當勞國際營運市場資深副總裁波洛伊（Paul Pomroy）在向員工發布的訊息中表示，「我們已與員工進行廣泛交談，他們表達了希望重返工作崗位，並看到烏克蘭餐廳重新開業的強烈願望。近幾個月裡，重新營業有助回歸正常生活的信念變得更加強烈。」