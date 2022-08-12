2022 TSAA台灣永續行動獎揭曉。合庫金控以「合庫有愛 樂活自在」提案獲頒金獎，8月12日由副總統賴清德頒發獎座予合庫金控暨銀行董事長雷仲達。合庫長期耕耘多項公益活動，扶持體育發展提高台灣國際能見度，另與異業合作深入全台推廣長照，大力協助台灣強化「健康力」與「照顧力」，爰獲財團法人台灣永續能源研究基金會肯定頒發金獎最高榮耀。

合庫為培育國人「健康力」，積極整合集團資源，支持體育產業發展，關注偏鄉資源差距，培育基層體育人才，於台灣體壇嶄露頭角。合庫自民國36年開始扶植體育事業，每年編列球隊預算達新臺幣1億元以上，至111年球隊預算已達1.8億元，讓選手們無後顧之憂，專心精進球技參與國內外賽事，使台灣於國際體壇發光發熱，110年更在東京奧運羽球與桌球項目締造亮眼紀錄，讓世界看見台灣。此外，合庫也持續舉辦各項球類盃賽，邀請員工與客戶共襄盛舉，促進全民運動與健康。

合庫因長期扎根基層體育、贊助推展體育活動，已連續十三年榮獲教育部體育署頒發「體育推手獎」中「推展類」、「贊助類」及「長期贊助類」三大金質獎座之最高殊榮。

除積極推廣體育、培育選手外，為提昇國人之健康意識，合庫於109、110年新冠肺炎疫情蔓延之際，辦理多場「合庫講堂」活動，推廣民眾健康飲食、規律運動，傳遞國人正確的健康知識，提昇「健康力」來渡過疫情期間種種挑戰。合庫今年也將於9至12月在國內北、中、南舉辦四場「合庫講堂」活動，於後疫情及高齡化時代，提供民眾理財新知。

合庫除推展體育活動與舉辦講座以培養全民「健康力」外，另為落實「照顧力」，支持照顧不離職，鼓勵大眾善用長照資源，自102年起與中華民國家庭照顧者關懷總會合作推廣長照議題，同時響應政府推動「巷弄長照站」理念，積極培育長照種子行員，打造金融界第一個「社區長照情報站」，透過全台270家綿密的分行據點讓更多人了解社會長照資源。

合庫旗下人壽子公司自102年起，與家庭照顧者關懷總會合作支持家庭照顧者，每張房貸壽險捐款300元提供家庭照顧者創新服務，十年來累計捐款金額已超過2,000萬元。為支持照顧者，給予照顧者喘息空間，合庫人壽亦於全國支持9家喘息照顧咖啡館，每年提供約3,000杯免費喘息咖啡；並於喘息學院舉辦花藝、烹飪、手作品等紓壓課程，減輕照顧者壓力，也可與學員互相交流照顧經驗。

另為擴大社會對長照的關注意識，合庫亦邀請企業成立「守護者聯盟」，推出守護家庭照顧者的捐款或服務支持方案，協同更多企業一起推廣長照資源及深入照顧議題。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達支持國家體育活動不遺餘力，亦秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，持續散播溫暖、關懷弱勢。在落實照顧力的部分，合庫更於111年度擴大舉辦「寒冬送暖」活動，善用全台270家分行在地優勢，深入台灣各縣市，關注需要幫助的弱勢團體，111年度共捐助45個團體、295萬元，捐助總金額及場次皆為歷年最高。

展望未來，合庫將持續深化ESG成為企業DNA，秉持永續經營理念，善用金融業核心職能與影響力，結合集團力量，善盡企業社會責任，共創永續、樂活的美好社會。