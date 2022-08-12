（取自蘇恆臉書）

無黨籍台北市議員參選人蘇恆日前發祭品文，認為林智堅一定不會退選，沒想到林智堅在今日宣布退選桃園市。蘇恆驚訝說，「我對堅堅這麼有信心，結果堅堅居然退選！」因此，蘇恆決定履行承諾，，下週二（8/16）下午六點準時發雞排！

民進黨前新竹市長林智堅被爆抄襲論文，台大學術倫理審定會9日做出結論，核定抄襲情節重大、撤銷其國發所碩士學位。

蘇恆9日曾在她的臉書粉專發文，認為林智堅一定不會退選，因為林會說審定會不公正。她還豪氣大開「祭品文」表示，林智堅退選，她就請大家吃雞排，哏圖還嗆「相信民進黨，堅堅一定選到底，我堵100片雞排」。

結果沒想到林智堅在今日宣布退選桃園市。蘇恆驚訝說，「我對堅堅這麼有信心，結果堅堅居然退選！」因此，蘇恆決定履行承諾，，下週二（8/16）下午六點準時發雞排！現場會發1-100號號碼牌，先到先領號碼牌，六點開始憑號碼牌領雞排！地點在台北市建國南路二段197號門口。

對此，網友留言回應，「哈！沒想到真的退選！」「果然不能相信堅堅」、「蘇恆言而有信，請支持有誠信的侯選人，預祝高票當選」、「喜歡蘇恆」、「就憑妳的誠信就能無『堅』不摧！」「下次來高雄發啦」！