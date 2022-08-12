東勢街道路刨鋪工程12日晚間展開，預計在4個工作天完成。（張志康攝）

基隆市暖暖區東勢街是基福公路的最前端，但當地居民一直苦於道路品質不佳，且周圍的人行空間、停車空間等都有諸多問題。基隆市政府及當地議員的多年努力下，12日晚間終於迎來最後的路面刨鋪。基隆市長林右昌表示，將提供民眾舒適且安全的回家道路。

林右昌12日晚間到東勢街刨鋪工程現場，他指出，自基福公路通車後，由水源橋頭到東勢街的道路改善，一直是地方關心注目的焦點，市府在109年開始，以示範道路的標準，進行東勢街改善工程，暖暖民眾的忍耐與等待是有代價，藉此把路段下面五大管線重新整理，大幅改善路基，東勢街道路品質會大幅提升、平順。

基隆市政府工務處指出，由水源橋到正榮2號橋口的路面刨鋪是這段施工的最後階段，將分二階段進行最後刨鋪，第1階段由正榮2號橋口至東勢街26巷口，長度約280公尺；第2階段由東勢街26巷口至水源橋頭，長度約673公尺，預計4個工作天完成。因東勢街車流量極大，選擇晚上8點到隔天清晨7點施工。

工務處表示，暖暖區東勢街改善工程的工程金額7219萬元，工期360工作天，施工範圍為東勢街(台2丙線0k＋000~2K＋500段)，施工長度總計約2.5公里。預計今年9月29日完工。除路面的刨除及重新鋪設外，也配合人行道空間串聯，以及水源橋及東勢街47號附近2處排水設施改善。此外也協調台電桿線下地，費用約兩千一百餘萬元，市府負擔一半費用。