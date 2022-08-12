網友翻出死亡筆記本夜神月經典的忍笑片段揶揄鄭運鵬。(圖／PTT)

前新竹市長林智堅論文門狂燒，演變至全民進黨危機，最終在12日宣布退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒，然而不少網友也對此狂酸，更搬出許多動漫梗圖惡搞，讓全場笑翻。

日前一直表態力挺林智堅到底，甚至為論文掛保證的鄭運鵬，前一天喊「有難同當」，隔天林智堅退選後，第一時間就接棒，喊「責任來了，我就扛」、「大家把淚水留到他勝選後再掉」，也因此不論是PTT八卦版或政黑版，大部分鄉民都狂酸鄭根本心裡在暗爽。

也有其他人翻出《柯南》中兇手自導自演計畫成功，假裝哭泣卻忍不住笑出來的畫面惡搞鄭運鵬。(圖／PTT)

鄉民們紛紛留言：「計畫通」、「夏亞，你算計我！」、「我懂，是喜極而泣的眼淚」、「終於等到了，開心的不得了」、「這就是所謂鱷魚的眼淚嗎」、「超爽der直接撿到一個市長」、「看來小馬好像沒說錯啊」、「責任來就扛，是2022版的發大財嗎」、「口罩下面應該是安妮亞的笑臉」。

更有人拿出名偵探柯南與死亡筆記本的圖來惡搞，讓全場都笑翻。柯南部分是一名自導自演的兇手正在假哭時，卻忍不住笑意而被柯南察覺；死亡筆記本則最後關頭主角夜神月的經典場面「不行，現在還不能笑，我要忍住」，但嘴角依舊不自覺揚起。