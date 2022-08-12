有「醫界王陽明」之稱的賴弘國，今年2月娶回嬌妻Alice，今(12日)他在社群報喜，透露老婆已平安生下一子「小賴寶」，並甜蜜告白「謝謝勇敢又辛苦的老婆，陪我一起邁入人生的新階段。」

賴弘國今在社群發文，「Dear baby Lai, welcome to the family!（親愛的小賴寶，歡迎來到我們家！）謝謝勇敢又辛苦的老婆，陪我一起邁入人生的新階段」，並喊話兒子要快快長大，並乖乖聽媽媽的話。

他也曬出牽著嬰兒小手的照片，難掩喜悅之情。賴弘國曾和趙筱葳（Ivy）、阿嬌（鍾欣潼）各有過一段婚姻，但前兩任老婆都沒懷孕，如今終於迎來第一個孩子，看得出他相當開心。

賴弘國大年初一求婚成功，並透露願意三婚的原因，就是女方讓他有被陪伴的感覺，因此讓他想要定下來。而老婆Alice曾任空姐，辭職後轉行電子科技業，原本堅持不婚不生的她，遇到賴弘國後才改變想法。