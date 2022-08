有「醫界王陽明」之稱的賴弘國,今年2月娶回嬌妻Alice,今(12日)他在社群報喜,透露老婆已平安生下一子「小賴寶」,並甜蜜告白「謝謝勇敢又辛苦的老婆,陪我一起邁入人生的新階段。」

賴弘國今在社群發文,「Dear baby Lai, welcome to the family!(親愛的小賴寶,歡迎來到我們家!)謝謝勇敢又辛苦的老婆,陪我一起邁入人生的新階段」,並喊話兒子要快快長大,並乖乖聽媽媽的話。

他也曬出牽著嬰兒小手的照片,難掩喜悅之情。賴弘國曾和趙筱葳(Ivy)、阿嬌(鍾欣潼)各有過一段婚姻,但前兩任老婆都沒懷孕,如今終於迎來第一個孩子,看得出他相當開心。

賴弘國大年初一求婚成功,並透露願意三婚的原因,就是女方讓他有被陪伴的感覺,因此讓他想要定下來。而老婆Alice曾任空姐,辭職後轉行電子科技業,原本堅持不婚不生的她,遇到賴弘國後才改變想法。