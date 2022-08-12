今年來新興債市持續反映市場利空，不過，投信法人表示，儘管市場不確定因素未除，若接下來美國通膨壓力趨緩，將有利資金回流，建議可擇優分批布局。

據EPFR統計，今年來資金流出新興美元債及新興本地債券基金達485億美元，導致相關債券指數及基金今年來跌幅都有兩位數，不過南非幣及人民幣債券基金表現相對抗跌。

復華南非幣長期收益基金經理人吳宜潔表示，南非具有原物料出口、經濟轉佳以及信用改善等利多，預期若第四季美國通膨壓力趨緩，有利帶動南非幣匯率走勢；在南非本地債券部分，中長天期債券因信用改善，再加上若聯準會第三季末至第四季如預期初轉鴿，將有助南非長天期利率向下，帶動長天期債券表現。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示，大陸政策寬鬆力度持續加大，地方政府繼續放寬房市控制，全國範圍內的房貸利率下調，北京還下令加快基礎設施投資，以及通過優惠券支持消費，預計這一連串的利多措施有助於緩解大陸與新興市場的壓力。值得一提的是，與大陸經濟息息相關的社會融資大幅提升，在市場資金更為寬鬆下，有利大陸企業後市營運表現，並提升債券發行的買氣。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，無論與過去歷史水準或是與其他資產類別相比，目前新興美元主權債的評價面皆極具投資吸引力，而在利差擴大後，也提供了不錯的緩衝能力，適合中長期投資。持續關注的主要風險包括地緣政治、通膨與經濟成長前景，以及大陸的疫情與清零政策動向。