在全球通膨高升下，各國央行紛紛祭出升息手段，導致資金紛紛撤出投資市場，今年來各類金融商品普遍呈現下跌，不過，就過往經驗來看，在歷次通膨上升期間，美國REITs表現勝過其他實質資產。

投信法人指出，主要是REITs收入為不動產租金，股息收益較穩定，一般配息也會來得較高，此外，幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款，租金會隨著高通膨而增加，REITs相對具保值力。美國REITs受到連續鷹派升息衝擊，第二季急跌23％，已嚴重超跌，將隨時絕地大反攻，建議逢低布局。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs多數產業租金收取與承租狀況仍不錯，工業類持續在景氣高峰上，高階物流中心需求暢旺，新約租金持續提升20％以上；數據中心受惠雲端應用增長下而新簽約大幅成長；電信業者對5G資本支出將加速對租賃電塔業者的成長動能有保障；住宅租金進入第二季仍穩健上漲14％，承租率也維持高檔；旅館業受惠商務活動變多以及出遊團客帶動下，獲利急速回升。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，美股REITs資本利得連帶水漲船高的機率高，對於美國地產後市表現不看淡，REITs可視為抗通膨資產。倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的地產ETF。

野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示，當近期的高通膨出現拐點時，聯準會將放緩先前強烈的緊縮貨幣政策，這將有助於回復金融市場信心，並成為REITs市場的催化劑。