市場統計，今年來非投資等級債違約數為七年來同期間最低，同時企業也在低利環境下把握機會降低資金成本、調整債務結構，以此強化資產負債表，整體而言，儘管利率風險仍在上升、通膨壓力仍存，不過在基本面維持穩健、投資價值浮現下，加上優先順位高收益債具備高息、低存續期優勢，仍可望持續吸引資金配置。

群益全球優先順位非投資等級債券基金經理人李運婷指出，隨著市場將回歸貨幣政策正常化、市場利率緩步回升的長線主軸，根據過往經驗，面對升息環境，具高息特色的穩健固定收益資產較能抵禦利率風險，可望吸引資金配置。

其中，具評等優勢，但息收較一般投資級債優異的次順位金融債、具高息優勢但存續期短且波動較低的優先順位高收益債表現值得留意，長多趨勢並未改變。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，目前美國非投資等級企業債券違約率仍低，今年以來迄今違約率僅1.1％，受到美國升息打亂市場，Fallen Angel債券歷經今年的修正後，價格都已大幅低於過去十年的平均值。

JPM預估，今年底違約率上升1.3％，明年1.8％，違約率並無大幅上升的風險。值得一提的是，因通膨或景氣轉弱或違約率上升，Fallen Angel債券數量將上升，報酬率反而有更佳表現，如2016年違約率上升至4％，Fallen Angel債券規模來到720億美元，當年度報酬率達到26.7％。