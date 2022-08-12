元大銀行發展綠色金融服務不遺餘力，以聯合國永續發展目標(SDGs)為藍圖，將環境、社會及公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略。數位金融業務將新興科技與金融商品服務，結合多元面向深化發展，創新應用作為更是連續二年榮獲「TSAA台灣永續行動獎」肯定。

元大銀行2021年參與首屆獲獎主題為「全通路數位投資理財服務-經濟發展面向」，2022年度參獎主題為「無現金校園好享學-社會共融面向」，顯見元大銀行數位金融業務發展多元平衡，具體實踐ESG再創佳績。

元大銀行身為教育部「大專校院校園行動支付推動計畫」合作夥伴之一，鑑於行動裝置及網路服務普及，持續針對校園生活場景導入行動支付應用「元大校園行動支付」服務，只要一支手機就可以在校園享受食、衣、住、行、育、樂等全方面的無現金生活。

2021年元大銀行在校園行動支付的繳費筆數上，相比前一年度成長了81％，整體繳費量更是大幅增加2.7倍，顯示元大銀行在推動無現金校園服務上，不斷協助學校打造新的場景，增進師生用戶體驗。

2022年起，也陸續增加長榮大學、美和科大、中臺科大等學校合作，推動更多大專校院導入行動支付，並拓展深化行動支付應用服務的範圍，期望透過無現金校園的實現，帶動產業與校園共同朝向永續發展，建構校園金融生態圈。

元大銀行長期致力於環境、社會及公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略，多元平衡實踐綠色金融與企業永續發展理念，2022年度信用卡及行動銀行雙雙通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和BSI(英國標準協會)第三方驗證；更攜手客戶響應2050年淨零碳排目標，延伸綠色低碳金融應用場景，創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，客戶可透過元大行動銀行APP檢視每月「減碳成果」，瞭解日常生活中經過電子化交易所節省的碳排量，動動手指就能加入降低碳排行列，邁向減碳新生活的同時，還能為自己「賺金」，享有數位存款、信用卡、基金申購、外幣線上換匯讓分等「減碳優惠」。

元大銀行實力打造無現金校園服務，同時也著重校園金融科技力的提升，與「中華民國大專校院資訊服務協會(ISAC)」攜手舉辦企業聯合參訪，與師長分享數位金融實務與展望；在新的學年度，更領先業界創新徵選「校園鑽金大使」，讓學生能在校園學習階段，除了專業學術領域外，提供業界於數位金融、投資理財、行銷企劃等豐富多元專業培訓課程，鼓勵學子盡情發揮年輕創意與無限想像，增添專案企劃實戰力與職涯競爭力。