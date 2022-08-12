天王周杰倫和女星昆凌結婚後，目前育有一兒二女，在成為人夫和多了父親的身分後，他也變得更親民，和剛出道時給人距離感的形象改變很多；而昆凌今（12日）生日滿29歲，她才說要低調，周杰倫PO出一張甜蜜合照，被發現夫妻倆有默契小心機，網友全被閃瞎。

周杰倫和昆凌從2014年結婚至今仍相當恩愛，而他們也經常透過社群隔空放閃，今日是昆凌29歲生日，他不忘在IG限時動態上傳兩人合照，還用一張「HAPPY」貼圖裝飾，簡單舉動就看得出來他有多重視老婆生日；不過，仔細一看發現兩人還戴著同款墨鏡，無意間流露獨有的默契小心機超甜蜜。

昆凌29歲生日，周杰倫在IG上甜蜜放閃。(圖/ 摘自周杰倫IG)

其實昆凌出席活動時，有透露今年要低調慶生（29歲，逢9），還忍不住吐槽周杰倫不擅長給驚喜，提到自己快生日時都不敢亂翻家裡東西，「怕發現不能發現的」，讓周杰倫粉絲看到天王糗糗的一面。

周杰倫是出了名寵妻狂魔，從兩人公開戀情到結婚，光是婚禮就分別在英國約克郡、台北和澳大利亞舉辦3次，讓昆凌成為每個女粉絲最羨慕的可愛女人；婚後昆凌事業也和家庭一樣順利，更挑戰演員最高殿堂好萊塢，參與過電影《極致追擊：龍鳳劫》和《摩天大樓》，而周杰倫監製賽車電影《叱吒風雲》也讓愛妻昆凌當女主角，連在工作上照樣都能看到他寵妻的一面。