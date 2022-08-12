54歲一代小生焦恩俊，有著俊俏外型、挺拔身材，曾主演《七俠五義》、《小李飛刀》、《青蛇與白蛇》等經典劇，擁有「古裝第一美男」的封號，儘管與首任妻子黃宛林離婚收場，仍生下2位寶貝千金，其中，便是26歲大女兒焦曼婷，她跟著爸爸腳步進入演藝圈，近日激曬泳裝照，結果脫去外衣的胸圍超有料。

頂著星二代頭銜的焦曼婷，憑藉電影《大尾鱸鰻2》成功出道，由於爸爸是焦恩俊的緣故，讓她一舉一動頗受矚目，所幸接演作品好評不斷，她也曾參加夯綜藝《全明星運動會》因此知名度大開，焦曼婷也有認真經營社群，她出道6年幾乎包緊緊，結果日前罕見走到海邊，竟辣曬開深V的泳裝照，性感有料。

焦曼婷穿泳衣解放身材，胸前雙峰引人注目。(圖/焦曼婷 FB)

焦曼婷披了條紙鈔被子，在海邊的躺椅大曬日光浴。(圖/焦曼婷 FB)

照片中，焦曼婷身穿細肩帶黑色泳衣，胸前開大洞、辣露東西半球，個性陽光不做作的她，手裡拿著衝浪板、調皮對鏡頭擠眉弄眼，身在海邊她的全身都是沙子；至於別張照片中，她則在座椅上躺平身體，可見偏古銅色的肌膚，非常漂亮細緻，同時因為熱愛海邊，幾乎全身是海浪一部分，讓她多了股健康美。

焦曼婷寫下衝浪帶來的好心情：「走呀！衝浪或者被浪衝，曬曬肚皮踩著燙腳的沙灘，像兔子跳一樣的雀躍，也可能只是因為沙子真的很燙」，不時還插入興奮的符號，她的星友林昀希演員留言稱讚她：「辣妹」，見此，焦曼婷乾脆邀她一起來玩：「走呀，辣妹我跟妳跑步，妳跟我衝浪」，顯見一派輕鬆的好心情。