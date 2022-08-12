民進黨桃園市長提名人林智堅今天宣布退選，台灣民意基金會董事長游盈隆說，距蔡總統兼黨主席下令全黨公職力挺他不到48小時，蔡英文權力核心有沒有從中學到這個寶貴的經驗教訓：人民的良知是不能挑戰的。

游盈隆今晚在臉書指出，充滿戲劇性，對林智堅或蔡英文而言，這都是一個困難且痛苦的決定。林智堅在爆發雙碩士論文爭議之前，意氣風發，藉著執政黨徵召參選桃園市長，一舉躍上全國政治舞台，光鮮亮麗，如旭日東升，前途似錦。

他說，如果沒有雙碩士論文風波，林智堅代表的是一個「麻雀變鳳凰」的勵志故事。論文門東窗事發後，就鳳凰變回麻雀，類似童話故事灰姑娘那一台華麗的馬車，午夜時間一到，就現出原形。

他說，林智堅的故事不是普通人的故事，因為牽涉台灣當今最有權勢的人，蔡英文總統兼民進黨主席。沒有蔡英文力挺，在黨內獨排眾議，徵召參選六都市長，林智堅不會有今天，甚至可能不會招致雙碩士論文門災難，可以平安快樂地過日子。

他說，為什麼不到48小時，就出現這麼戲劇性轉折？蔡英文下令全黨挺林智堅言猶在耳。社會議論紛紛，各種揣測都有，真相會慢慢浮現。一個明顯的事實是，當蔡英文與民進黨拒絕接受台大認定林智堅論文抄襲時，不但公然與台灣學術龍頭唱反調，更直接踩到人民的紅線，悍然挑釁人民的良知與常識，完全不顧社會觀感。

他說，台大當然可以挑戰，但人民的良知不能挑戰。是多高傲蠻橫的執政心態才會出現這種愚蠢的反智行為？

他指出，台灣民意一面倒認為林智堅應退選，林智堅也退選了，蔡英文也妥協了，知難而退也罷，從善如流也罷，這一局基本上是結束了，雖然餘波盪漾。重要的是，蔡英文權力核心有沒有從中學到這個寶貴的經驗教訓：人民的良知是不能挑戰的。