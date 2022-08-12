潤泰全（2915）、潤泰新（9945）「潤泰雙雄」12日同步公布2022年上半年合併財報，淨值同步維持正數，EPS分別為14.76元、4.78元，宣告正式解除面臨下市的警報。

今天潤泰全公布上半年合併財報，合併營收15.38億元、稅前盈餘110.16億元、稅後純益102.19億元、EPS達14.76元。

其中第二季每股稅後純益，為8.61元。

潤泰全資產負債表方面，經過調整會計制度後，截至六月底止，總資產為497.58億元，負債428.63億元，淨值為40.2億元；依股本73.43億元計，每股淨值5.47元。

至於潤泰新，今天也公布上半年合併營收達139.37億元、稅前盈餘102.69億元、稅後純益97.34億元，EPS為4.78元，比去年同期的104.1億元、7.16元小幅下滑。

潤泰新第二季底總資產為1,130.1億元，總負債784.33億元，淨值為280.9億元，依股本210.68億元計，每股淨值13.33元。

潤泰雙雄由於受轉投資事業淨值下降所影響，非屬正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致潤泰全、潤泰新的淨值大幅波動，已變更會計制度，投資性不動產改採公允價值衡量；而變更會計制度後，淨值已雙雙回升，符合七月底所預估。

另外，去年第四季「潤泰雙雄」處分大潤發股權的獲利，潤泰新和潤泰全分別估計為11.74億元、11.5億元，依公平會和投審會審查進度，外界預期潤泰全和潤泰新將有機會在第四季認列收益。