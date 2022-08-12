民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，12日突然宣布退選，民進黨選對會改為徵召立委鄭運鵬參選。前民進黨立委沈富雄認為，總統蔡英文換掉林智堅，又從暴君變成「昏君」，這是很可笑的事情。

沈富雄12日在政論節目《少康戰情室》中認為，蔡英文硬是把林智堅插到桃園來，她是昏君。幾天前還下令說「大家都要挺林智堅」，這是暴君。但是現在蔡英文忽然說要換將了，以前覺得，如果換，一定落選、一定輸；但如果不換，還有一點點不輸的可能。現在情勢倒過來了，大概認為若不換，一定輸；換了，也許還有一點希望。但是蔡英文這樣一換，又從暴君變成昏君了，這是很可笑的事情。

沈富雄接著表示，最可笑其實還是當事人是林智堅，論文這件事，是非黑白非常清楚，天下人只要稍微有一點常識、IQ不必100，都可以看清楚。但他卻一路拗到這個樣子，其實他也作不了主，蔡英文看上他、要他選，也由不得他。現在是表面講起來很好聽，就是說林智堅自請退選，如果蔡英文沒有這個意思，林智堅也退不了。所以請他來選，也是蔡英文，不要他選也是蔡英文。沈富雄不禁說，我們台灣民主政治，走了這麼多年，怎麼走到這個境界，奇怪了。