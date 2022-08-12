嘉義縣某鄉代會林姓主席疑替人討債，將竹筷折斷、刺傷被害人左耳，遭控妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌，嘉義地檢署昨傳喚、拘提林等6人到案，今晚複訊後認為林男等人犯罪嫌疑重大，但沒有羈押必要，林姓主席以50萬元交保，其餘共犯5人各5到10萬元交保。

嘉義地檢署表示，黃男與被害人有數百萬元債務糾紛，去年12月間，黃男率多名年輕人至嘉義市某餐廳，強押被害人至嘉義市文化路的聚會場所催討債務，當時林姓主席在該處飲酒，竟將竹筷折斷後刺傷被害人左耳，在場兩名吳男、侯男、黃男及其他年輕人隨即以刀械、酒瓶及徒手等方式，毆打被害人致其身體多處受傷，林男並對被害人言詞恫稱「這個不用講了，直接叫人載到山上埋」，現場多名年輕人即再次出手毆打被害人，造成被害人不支倒地。

經拘提林姓主席等人到案，檢察官訊問後認為林姓犯嫌等人雖涉及妨害自由、傷害、恐嚇等罪，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，裁定林男以50萬元具保、黃男等2人以10萬元交保，其餘3人各以5萬元交保。