台灣百和（9938）及百和-KY（8404）12日公布自結今年前七月獲利同步衰退。台灣百和前七月合併營收106.4億元，年減11.3％，因合併營業淨利年減33.2％，自結稅後純益11.44億元，年減18.8％，EPS 3.84元，低於去年同期的4.72元。

百和-KY自結今年前七月合併營收53.61億元，年減23.4％，因合併營業淨利年減50.9％，稅後純益5.91億元，年減41.5％，EPS 1.87元，低於去年同期的3.21元。

台灣百和自結7月合併營收13.4億元，年增約2.1％，稅後純益1.2億元，EPS 0.41元，若7月不含房地產貢獻，EPS 0.39元，等於單月房地產貢獻EPS 0.02元；若前七月不含房地產貢獻，EPS 3.63元，等於前七月房地產貢獻EPS 0.21元。

百和-KY自結7月合併營收6.7億元，年減2.61％，稅後純益4,192萬元，EPS 0.13元。