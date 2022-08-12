歐盟與韓國同聲抗議美國新法案給予美國製電動車稅收抵免優惠，認為此舉可能不利於外國製車輛在美銷售，同時涉及違反世界貿易組織（WTO）規定。

美國參議院7日通過規模高達4,300億美元的《通膨削減法案》，其中將支出數十億美元支持電動車與電池製造。新法案將延長購買電動車享有7,500美元的減稅優惠措施，但同時施加更多資格限制，例如僅北美組裝的電動車才能符合補助資格。

新法亦規定，凡是使用中國大陸製電池原料與零件的電動車都排除在減稅優惠名單之外。

歐盟執委會發言人費瑞（Miriam Garcia Ferrer）表示：「我們認為此法案帶有歧視性質、不利於外國汽車製造商，當然也牴觸WTO規定。」

韓國官方周四表示，他們已向美方表達類似擔憂，認為該法案可能違反WTO規則與雙邊自由貿易協定。韓國貿易部聲明指出，他們已要求美國貿易主管機關放寬對於電池零件來源以及最終組裝地的要求。