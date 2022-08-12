誠品生活（2926）12日公告第二季財報，單季虧損7,600萬元，每股虧損1.61元；累計上半年虧損1.45億元，每股虧損3.08元。展望下半年，隨著疫情趨緩人流回籠，創新社區店陸續開出，下半年OMO通路業績將優於上半年。

另外，誠品生活也公告，將參與子公司誠品旅館事業現金增資，預計增資2萬張，單位價格每股10元，交易總額上限2億元。

誠品生活表示，4月中起台灣疫情升溫，再度衝擊實體通路人流與營收，誠品生活第二季合併IFRS營收12.4億元，與第一季持平，加上持續攤提全通路佈建成本與提供廠商較優惠租金條件，拖累單季虧損7,600萬元。但重點發展的「誠品線上」，較去年同期營收成長逾100％。

隨著疫情趨穩，誠品各店人流回籠，挹注終端營收揚升，深入鄰里的社區創新店「誠品生活時光」陸續開出板橋、土城、林口等三店，下半年將進一步拓展至中南部，預期下半年線上下通路業績將大幅優於上半年表現。

誠品上半年營收24.93億元，營業毛利8.1億元、營業損失2.79億元，稅後淨損1.45億元，每股虧損3.08元。