民進黨桃園市長提名人林智堅今宣布退選，林智堅的政界老長官、民進黨黨團柯建銘今晚表示，清理戰場、反守為攻，是蔡英文主席與選對會共同決定。國民黨要繼續得意忘形，消費論文門，就請繼續吧！民進黨團結一致共同在國際變局下，面對關鍵時刻的選戰，讓台灣繼續向前走，阻卻老舊、深藍、與中國唱和的國民黨，是我們不可迴避的歷史責任。

柯建銘晚間在臉書發文，以「勝敗兵家事不期，包羞忍恥是男兒」為題指出，下午林智堅在記者會表示，「我選擇暫時離開選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸政策與政見討論的主軸」。

柯說，在台灣關鍵時刻的選戰，不要拖累民主進步黨選戰的佈局與節奏，個人事小，團體為重，這是「退」的抉擇、意義與價值，林智堅這樣的堅持，「我懂，我支持」。

柯建銘表示，22年來，林智堅已是他最堅強、最重要的政治夥伴，陪他走過總召任內的挑戰與攻擊，他也全程看著林的成長與成熟，相互砥礪，互相學習，互為後盾。

他說，近8000個日子，共同為故鄉新竹打拼，有共同的理想、使命、熱情，也有我們的汗水、沮喪、毀譽、歡笑……何其刻骨銘心，退選此刻的感觸、沈澱是他們內心共同的交集；「感謝與抱歉，對一路以來支持你的每一個人，從你口中說出，我知道這是你的真誠」。

柯建銘提到22年前林智堅的心路歷程，是一個勵志的故事；2000年初，一個20多歲陽光熱情的年輕人，走入新竹服務處應徵助理，柯第一印象感覺這年輕人對政治抱著好奇、嘗試、憧憬的心理而來，他也樂於提供機會。

柯回憶，每逢週末他回新竹服務處做選民服務，林智堅幫忙招呼陳情人、倒茶水、整理環境、做紀錄、登記行程，樣樣都做。繁忙下，有次柯不經意也失禮地問：「少年吔，你叫什麼名字？」林笑著說：「總召，你太忙了，我叫林智堅。」柯表示，「我只好連聲說歹勢，從此後，我外面所有行程他都跟著跑……展開22年並肩作戰，革命感情」。

柯建銘後來隱約知道，林智堅高中畢業時父親經商失敗，突遭變故，退伍後打過零工、當過臨時演員，什麼都做，幫忙家計。一向陽光、爽朗、熱情的表現，讓他了解林對人生挫折、打擊早已走出，化為更向上的動力，故更能體恤、樂於幫助別人、更接地氣。

這期間林智堅也重拾課本，半工半讀考上中華大學，2008年進而考上研究所後才告訴柯建銘，柯當然肯定鼓勵，林2013年當議員時考上台大國發所，2014年百日戰爭險勝市長，近8年從「翻轉新竹」到「加速吧新竹」，一天當兩天用，夙興夜寐，五星級市長、五星級城市，打造城市的價值、光榮感，故而被徵召參選桃園市長。

柯建銘說，22年來，林智堅與他打過大小選戰，包括6場總統選戰，「我個人的每次選舉與他百日戰爭及連任成功，我能在立法院全心對付國民黨，來自他守住新竹，讓我無後顧之憂，這點我要由衷的感謝」。

他說，政治其實是艱難的，需耐煩耐操，更重要的是承擔、挑戰困難、忍受攻擊、堅持理想、不忘初衷，一直是我們共同的信念，故今日林智堅的決定，不捨與不忍是必然的。

柯建銘表示，清理戰場，反守為攻，是蔡英文主席與選對會共同決定。國民黨要繼續得意忘形，消費論文門，就請繼續吧！民進黨團結一致共同在國際變局下，面對關鍵時刻的選戰，讓台灣繼續向前走，阻卻老舊、深藍、與中國唱和的國民黨，是我們不可迴避的歷史責任。

柯建銘最後要感謝黨團幹事長鄭運鵬，正直、勇敢、負責，是其人格特質，有大局承擔的胸襟，幹事長、書記長任內傑出的表現，是柯在立法院重要夥伴，對鄭的判斷力、決策力、領導力深具信心。

柯說，化悲憤為力量，翻轉選戰，相信，開票時歡喜勝選感動的淚光，會從桃園擴展而開的。他也向黨內信心喊話：「同志們，我們沒有氣餒的空間，一起奮戰！迎戰未來！」