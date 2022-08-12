根據旅遊訂房網站Booking.com所做調查，經過COVID-19疫情幾年衝擊後，如今亞太國家當中，印度、越南與中國民眾旅遊信心最高；韓國、台灣和日本最沒信心。

Booking.com表示，鑑於亞太地區開始走出幾年來的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫關閉國界與封鎖，為了一窺區域各國民眾再度跨境旅行及接受入境旅客的信心程度，因此首度推出「亞太旅遊信心指數」（APAC Travel Confidence Index）調查。

CNBC報導，這項訪問於今年4月19日至5月17日進行，對象是1萬1000名來自亞太地區11個市場的旅客。結果發現，不同國家消費者間對於旅遊的信心程度，如今差異變得更明顯。

其中印度消費者的旅遊信心指數居冠，越南與中國民眾的旅遊信心指數則緊追在後。表示有意在未來12個月內旅行的中國和印度受訪者分別高達89%、86%。

研究顯示，為了出遊，這3個國家的受訪者最願意忍受或忽略行程持續中斷和旅遊成本等阻礙旅行重要因素。

反觀韓國、台灣和日本等東亞市場，雖然民眾整體旅遊信心指數排名敬陪末座，但受訪者的旅遊意願仍相對高昂，比例超過6成。

受訪的台灣民眾當中，對於亞太地區重新開放國界感到自在的比例只有27%；若旅行目的國爆發疫情大流行，仍會維持旅遊計畫的比例更只有8%，相較於區域整體比例為17%。

此外根據調查，台灣旅客也最為擔憂生病。接近6成的台灣受訪者將生病列為旅遊顧慮之一，反觀中國的比例則只有22%。

這份信心指數排名依序是：1.印度，2.越南，3.中國，4.紐西蘭，5.澳洲，6.新加坡，7.香港，8.泰國，9.韓國，10.台灣，11.日本。