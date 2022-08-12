面臨高通膨與高利率等雙高衝擊，英國生活成本危機正大幅惡化，也導致該國第二季經濟陷入萎縮。

英國國家統計局（ONS）12日發布數據顯示，第二季國內生產毛額（GDP）季減0.1％，雖然未如市場預期0.3％減幅如此嚴重，但卻遠遜於英國首季的0.8％增長幅度。

英國央行上周就曾提出預警，預測英國經濟第四季將進入全球金融海嘯以來最長衰退，此外通膨率在10月預料將衝破13％。

ING與Pantheon Macroeconomics兩家機構均認為，第二季經濟表現疲弱，應該是受到慶祝英國女王登基70周年白金禧、使得公共假日多出一天，而非經濟將瀕臨衰退。兩者均預期7月GDP將反彈，並帶動第三季GDP出現彈升。

儘管如此，ING表示第四季衰退跡象可能將趨於明顯，至於Pantheon Macroeconomics聲稱要精準評估經濟動能，則必須等到8月GDP數據而定。

ONS指出，英國第二季經濟萎縮主要是受到服務產出下滑所致，當中最大拖累來自醫護衛生與社會工作活動的減少。此外家庭消費也較上季下滑0.2％，抵銷來自貿易增加對經濟帶來的貢獻。

匯豐資產管理公司總體經濟兼投資策略師米迪（Hussain Mehdi）認為，在通膨與利率雙雙攀升環境下，英國經濟面臨實質收入萎縮等挑戰，導致成長出現停滯不前。他說在如此情況下，很難避開衰退命運，特別是能源價格上漲危機恐將延續到冬季。

PwC資深經濟學家庫柏連（Barret Kupelian）也提到，高通膨已開始對英國經濟活動造成衝擊，並讓家庭支出呈現萎縮。英國7月通膨飆升至9.4％的40年高點，分析師預期通膨延燒將持續到秋季。

庫柏連稱英國已進入低成長、高通膨的時代。在英國央行不斷緊縮金融市場下，外界正關注決策官員如何協助塑造提振未來經濟成長的來源。