為打擊20年最嚴重的通膨，阿根廷央行11日大舉調高基準利率950個基點(38碼)到69.5％，為近3年來最高水準。該央行還暗示未來將會有更多激進的升息舉動。

阿根廷央行宣布把28天期的Leliq基準利率，從60％一口氣提高到69.5％。該央行在兩周前才將該利率調升800個基點（32碼）至60％。當時阿根廷政府為避免經濟遭遇破產，還進行內閣改組，整合經濟部、生產發展部和農業部，成立一個新的「超級部」，並任命眾議院議長馬薩（Sergio Massa）擔任超級部長。

阿根廷央行11日發布聲明指出，這項升息決定「將有助抑制到年底的通膨預期與強化金融及匯率穩定」。它還補充這次升息是讓實質利率更貼近正值。實質利率是指名目利率減去通膨率。阿根廷與國際貨幣基金 (IMF)在日前敲定的450億美元債務協議當中，實質利率為正值就是條件之一。

美國、巴西本周相繼發布通膨數據結果均呈現放緩跡象，這也一度讓外界樂觀看待阿根廷的通膨壓力也應該有所緩和。不過事與願違，根據該國11日發布最新數據指出，阿根廷7月物價較前一個月飆升7.4％，不但超出市場預期，並還使得過去12個月的通膨率狂升到71％的20年高點。

經濟學家並預測阿根廷通膨率到年底還將進一步升抵90％，因此如何降低通膨，與因應債務高築和長期過度支出的問題，將是新任超級部長馬薩的當務之急。馬薩11日宣布將提供石油業租稅與關稅優惠，並且將透過減少官僚作業，以鼓勵對當地頁岩地層的投資。

此外墨西哥央行也在同一天宣布升息消息，將基準利率調高3碼至8.5％，創下該央行在2008年啟用現行政策以來的最高水準。墨西哥7月年通膨率也攀升到8.15％，為2000年12月以來最高。