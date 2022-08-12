民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲風波，12日宣布退出桃園市長選舉，民進黨隨即宣布由立委鄭運鵬參選桃園市長。無黨籍基隆市長參選人黃希賢怒批，林智堅花了39天，才知道「恥」字怎麼寫。

黃希賢12日在臉書貼文表示，從7月5日被台北市議員王鴻薇、資深媒體人黃揚明踢爆林智堅兩篇論文均涉嫌抄襲的同時，林智堅就該知所進退，結果林智堅選擇硬拗，下場就是拖著整個民進黨和總統蔡英文的誠信下去陪葬，「一人毀全黨」。他怒轟林智堅花了39天，才知道「恥」字怎麼寫！

黃希賢認為，民進黨的斷尾求生，不代表論文爭議就此停歇，除了林智堅仍要面對台大學倫會的抄襲指控外，「全黨救一人」的民進黨成員，我們必須持續要求他們一一表態，內心的正義，是不是被黨意所蒙蔽，如同台北市長柯文哲所說「到底是挺台大，還是挺林智堅？」

黃希賢指出，民進黨基隆市長參選人蔡適應，至今也僅對此事表示「尊重」，也希望他能秉持台北市議員王世堅、前立委林濁水、立委高嘉瑜般的良心，出來捍衛台大的學術自主，而不是像民進黨台北市長參選人陳時中這般鄉愿，不問是非，先瞎挺再說。