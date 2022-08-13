美國南卡羅萊納州日前發生一起離奇事故，一名63歲女子到沙灘上遊玩，沒想到突然有一把被大風吹起的海灘遮陽傘朝她飛過來，且還直接刺進她的胸口，女子經送醫搶救，仍不治身亡。

綜合外媒報導，事發於10日中午12時40分左右，一名63歲女子珀羅（TammyPerreault）在花園城海灘（Garden City）遊玩，沒想到竟被一把遮陽傘刺穿身體；目擊者表示，他目睹有把遮陽傘突然插入珀羅上半身左側，而珀羅經緊急送醫，搶救1小時後，仍於下午1時33分被宣告因為胸部外傷死亡，消息曝光後，親友都相當震驚且不捨。

其實這類事件並非第一次發生，2016年也曾發生一名婦女意外被刺死的事件，且據美國消費品安全委員會統計，海灘傘尾端大多會有尖刺，是為了方便將其固定在沙灘上，不過強風一來，海灘傘也容易被吹起，因此預估每年約有3000人被海灘傘刺傷。

更多 CTWANT 報導