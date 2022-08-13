即使是夫妻，也不能太過信任。中國杭州一名周姓女子，婚後一直在老家工作、帶孩子，丈夫在外地跑工程，平常見面次數不多，沒想到丈夫竟冒名簽字，害得她背上390多萬人民幣（約1734萬台幣）的巨額債務，為此起訴上法院，結果也曝光了。

周女透露，結婚10多年來，丈夫一直在外工作，夫妻倆分隔兩地很少見面，平時交流也不多，自己卻成了「共同借款人」，為此感到不解。原來，丈夫多年前因承包工程需要，向友人借款390多萬人民幣，本來預計工程結束就還錢，誰知中途出了問題，還不了錢，友人遂將2人告上法庭。

人民調解委員會指出，周女按規定作為被告知一，也要出面參與調解，丈夫遞交周女的一份《授權委託書》，內容提到周女委託丈夫為這起借貸糾紛案的訴訟代理人，還有她的簽名，最後糾紛調解成功，法院要求周女和丈夫在規定時間內還款，然而這一切，周女表示「我都不知情，也沒有簽字！」

丈夫承認假冒簽名，遭到法院罰款。（示意圖／翻攝自pexels）

周女莫名背上債務，向法院申請再審被駁回，於是提出執行異議，但未被採納，之後她又申請再審，但同樣被駁回。無奈之下，她提出監督申請，結果發現《授權委託書》中，周女的簽名筆跡不對勁，經過比對後，證實字跡不是同一人書寫的，面對這樣的結果，丈夫終於承認，是他假冒妻子的簽名。

最後，丈夫友人和周女達成和解，確認其對390多萬人民幣的借款不承擔還款責任，周女丈夫則被罰款2萬人民幣。

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