根據《財訊》報導，統一企業、統一超回購台灣家樂福持股，完成交易後，分別持有70%、30%股份，並取得全台340間門市經營權，包括68家量販店、272家超市與頂級超市；另有129家商場、家樂福商標使用權、部分量販店及物流中心的自有土地與資產，於2023年中將完成交割。

多年來，統一企業董事長羅智先積極與外資溝通時，都會強調一件事：「統一集團是全球少數企業能在一個市場，同時稱霸食品製造和零售通路的集團。」若是從這個角度來看，統一集團買下家樂福可說是必然的結果，尤其，當OMO（線上線下整合）已成趨勢，統一集團最重要的工作，就是挾著規模優勢，持續擴大在整體零售市場的影響力。

迫切的動機 虛實都要規模

《財訊》報導指出，根據經濟部統計處資料，2021年網路銷售占整體零售營業額10.8%，年增率24.5%，優於整體零售業營收年增率的3.3%；雖然年增率高，但占比偏低。關鍵在於政府的統計方式，是將便利商店、量販店、百貨和網路銷售等項目依公司別分開；但事實上，消費者的採購行為早就已經OMO，例如在康是美網購App下訂單，可以選擇在鄰近的統一超商取貨付款；在全聯電商App採購之後，也可以自己到附近的全聯實體店家取貨。

「零售業態的競爭界線已經愈來愈模糊，因此競爭重點是如何擴大在整體零售市場的占比，不論是要做電商還是實體通路，規模都非常重要。」業內人士分析。

當然，《財訊》分析，要擴大版圖，實體通路要快速擴張不易，但電商卻可以海闊天空。「台灣前10大零售排行中，已有3家電商，而且光是momo（富邦媒體科技）一家就超過800億元，所以這對所有零售巨頭來講，大概會感覺到很大的威脅。」被稱為「數位開店軍火商」的91APP董事長何英圻的一席話，點出近期全聯與統一先後大動作購併大潤發、家樂福背後更迫切的動機—優化OMO，挾著規模擴大在整體零售市場的版圖。

安侯建業數位長賴偉晏認為，「收購背後的綜效，就是顧客接觸的點變多了，以統一集團為例，整併家樂福之後，全台就有超過7000家營業據點（包含康是美），等於全台灣的顧客很容易就可以接觸到這些品牌。」除了接觸消費者的實體通路變多之外，未來這龐大的顧客數據可以做到更細膩的會員分析。

「如今零售巨頭都已拿到電支的執照，無論線上或線下，使用電支就必須認證身分，可以掌握顧客資料；同時也追溯消費者購物的歷程，進行大數據分析，優化OMO。」財團法人商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍指出。此外，賴偉晏也認為，零售巨頭掌握的電支執照宛如「小銀行」，也為OMO的發展增添想像空間。

文章來源：財訊雙週刊