一樁中國刻意「秀肌肉」的駭客事件，造成國內民眾一陣驚恐。但為何在眾多專家眼中，這次攻擊，其實只是一個「柿子挑軟的吃」的便宜行事之舉？

「那個電視牆喔，那天被『駭客』之後，昨天還被吊車吊下來檢查！」手指著一座大型LED戶外看板，一位竹山紫南宮的駐廟警衛向我們描述，8月3日美眾議院議長裴洛西訪台隔天，這座看板被駭的「災後」現場。

不只這座正對紫南宮的看板，包括竹山鎮5座戶外看板、台鐵新左營站的大廳看板，也在同一天被指控裴洛西是「老巫婆竄訪台灣」的簡體字覆蓋；以及，也是讓不少台灣人驚恐的，是全台擁有6千多家7-ELEVEn的統一超商，多家門市螢幕都在8月3日這天，被駭入並覆蓋「戰爭販子裴洛西滾出台灣」的字樣。

用中國軟體出包？

被駭不單純，但沒那麼驚悚

由於統一超商、台鐵、紫南宮，都是台灣人潮聚集的公共場所，不僅格外讓人毛骨悚然，駭客刻意展現自身戰力、「秀肌肉」之心，亦不言而喻，而當晚的行政院記者會，是這樣定調這起駭客事件的：

「7-ELEVEn還有台鐵（遭駭）的案例，根據初步調查結果，是因為這些廣告媒體在系統裡面，有使用到中國的軟體。」國家通訊傳播委員會（NCC）主委翁柏宗說。

因為用「中國軟體」，所以被「中國駭客」攻擊，這是政府為這次事件定義的因果關係；但，我們身邊充斥中國製造的硬體何其多，當中亦不乏夾雜陸商撰寫的軟體與韌體，難道，台灣已經被中國無孔不入了嗎？

其實，沒那麼驚悚。

「在我們經手的攻擊個案，很少是因為使用中國軟體而被駭。」台灣資安業龍頭趨勢科技的一名高階主管分析，駭客攻擊能否成功，主要與資安的漏洞多寡有關，漏洞愈多，譬如密碼太簡單，或是灌了防護力不足的防毒軟體，被駭客攻陷的可能性也愈高，「不管哪一國的軟體，只要有漏洞，就有被攻擊的可能。」他強調。

「難道後來總統府網站癱瘓，也是因為用中國軟體嗎？」資安專家、開放文化基金會董事長李柏鋒反問。

鎖定大公司軟肋！

外包廣告資安弱，一打見效

事實上，就趨勢科技、李柏鋒等資安專家的眼中，這次對岸駭客攻擊事件，論手法，其實並不高竿，「反而喔，他們有點是柿子挑軟的吃，專挑好打的打。」

怎麼說呢？表面上，統一超、台鐵，都是台灣大型的民營與國營事業，當這些「大咖」的廣告看板遭駭，的確會有一種巨人歌利亞被擊倒之感；但實際上，如果進一步去看，其實真正被駭的，是它們的外部供應商，而非其本身。

以台鐵為例，其唯一被駭的新左營站大廳看板，是一家名為「宣揚廣告」的廣告業者所租下，經過台鐵與檢調調查，這家資本額5百萬元、在人力網站揭露員工人數僅8人的中小企業，就是這次被駭客攻擊的主體。