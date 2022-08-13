為改善農漁業資源發展不均，並協助疫情下的弱勢族群獲得營養的食物，農委會推動「零飢餓」計畫，並呼籲企業參與；信義房屋率先響應，捐贈600萬共6萬人餐次公益幸福餐盒，即日起至12月15日，扶助弱勢的全國或縣市立案公益團體均符合資格，可至農委會成立的「幸福食材網」申請，而社區一家計畫補助單位可優先辦理。

全球通貨膨脹加上近期疫情影響，許多民眾皆有感物價上漲，根據主計總處統計，台灣消費者物價指數(CPI)在2021年的年增率為1.96%，創2009年以來、13年來最高，導致日常可購買的食材品項及數量受限，對於經濟較為弱勢的族群可能產生營養不均衡衝擊。

信義房屋推動18年的社區一家計畫，致力社區營造，關心台灣各鄉鎮角落，此次響應「零飢餓」計畫，盼為弱勢族群盡一份心力，即日起於農委會成立的「幸福食材網」，提供6萬人餐次「公益幸福餐盒」給有需要的團體，以舒緩國內各種形式的飢餓困境，也希望拋磚引玉讓更多企業參與，讓台灣的農漁業資源能夠有效送到需要的人手中。

受惠對象將以信義房屋「社區一家」計畫補助單位，有登記立案者優先，其他扶助弱勢的全國或縣市立案公益團體，包括獨居老人、低收街友、特殊境遇、清寒家庭等、扶助弱勢及高齡者的農漁村或都市社區協會的團體、長期投入環境教育或食農教育的全國或縣市立案公益團體也可申請。

信義房屋表示，申請單位需於「幸福食材網」註冊及申請審核，每單位每週以申請500份餐次數為限，每餐次申請幸福餐盒數量須達20份以上，申請單位自行至幸福元氣站領取餐盒，若是有配送需求者，經評估後也將支付運費，有意申請的公益團體可上農委會成立的「幸福食材網」」 (https://0g2-coa.toff.best/location-search)或撥打專線02-4499595查詢。