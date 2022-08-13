俄羅斯持續入侵烏克蘭被西方國家制裁，該國總統普丁成為全球不受歡迎的人物，《華盛頓郵報》引述美國分析家說法指出，俄羅斯越來越依賴北京政府，正走向淪為大陸的「小老弟」角色。

報導指出，卡內基國際和平基金會高級研究員亞歷山大·加布耶夫（ Alexander Gabuev）在外交事務期刊最新文章中發表論點稱，北京目前對俄羅斯有更大的影響力，與克里姆林宮過去將大陸視為「更貧窮表親」的冷戰時期相比，俄羅斯現在顯得孤立無援。

加布耶夫提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，變得越來越依賴大陸，俄國因為受到西方制裁限制對全球市場的出口，反觀進口到俄羅斯的大陸商品則激增，5月與去年同期相比，成長了80%，主要是石油和其他自然資源，他強調，俄羅斯在喪失歐洲產品的市場後，在未來幾個月、甚至幾年內，可能被更多的大陸商品和技術所淹沒。

加布耶夫分析目前的趨勢，大陸人民幣在俄羅斯莫斯科證券交易所的表現已經超過歐元，人民幣儼然成為俄羅斯的儲備貨幣，增加了俄羅斯對北京政府的依賴。他分析，兩國之間已經存在的經貿不平衡只會擴大，舉例像是俄羅斯被迫大幅降低銷售到大陸的石油價格，而大陸汽車製造商知道俄羅斯消費者現在的選擇有限，因此將大陸在俄羅斯銷售的汽車價格提高了50%。

報導稱，烏俄戰爭開打後，加速了北京政府與俄羅斯經濟關係中的這些不平等，並證實了俄羅斯對北京的順從。