民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，12日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。而根據台灣民意基金會日前公布的民調指出，詢問台大確認抄襲「林智堅應不應退選？」結果全國有48%民眾表示應退選，其中桃園市達62%，年齡20到24歲族群更高達72%。對此，前立委郭正亮更直言「年輕人整個逃掉了」，引發討論。

郭正亮12日在中天節目《洪淑芬辣晚報》中表示，根據《美麗島電子報》搶先曝光的「桃園市長你會選誰？」最新民調顯示，國民黨張善政以32.1％領先民進黨林智堅的30.1％、民眾黨賴香伶的12.6％，不投/廢票/未回答為25.1％。郭正亮認為，「張善政才小贏林智堅2％，就知道張善政有多弱」，照理說，林智堅遭遇到這麼大的風暴，張善政應該可以拉開差距，但他不願意打這種議題。

郭正亮更接著說，民進黨一開始真的是這樣算計讓林智堅去選桃園市長，因為「林智堅當過市長，加上又47歲年輕，年輕票比較多，又長的人模人樣」，因此這也讓民進黨相信，要是他來選桃園「篤定會當選」，加上鄭文燦的基礎，這是將會是事實。但郭正亮說，後來發生論文門的事，讓「年輕人整個逃掉了」，本來他在年輕選民裡面支持度是高的，而根據台灣民意基金會董事長游盈隆公布的民調，20到24歲的年輕人有72％認為林智堅應該退選，全國有48%民眾認為林智堅應退選；支持林不用退選的只有28.3％。