美國持續籌組「晶片四方聯盟」，目前消息指韓國已向拜登政府表達預備會晤的意願，將視會議結果評估是否加入。韓國分析師表示，韓國加入的結果有好有壞，但最大得利企業不是三星，也不是台積電，而是美國企業英特爾和美光。

韓媒《Business Korea》報導，NH投資證券分析師Doh Hyun-woo表示，無論韓國是否加入晶片四方聯盟，預期受惠的企業都會是美國企業，因為聯盟的目的旨在穩定美國製造和供應鏈。

Hyun-woo指出，如果韓國加入，正向效益是韓企能成為美國減少對台日半導體廠依賴的次要選擇，成為美國穩定半導體供應鏈不可或缺的一環；但不利的是，也正因為美國欲提振本土半導體製造，韓國競爭對手美光和英特爾的製造和技術能力可能也會同步提升，另外也包括對聯盟組成抱持高度警覺的大陸，可能也會因此改變對韓國態度。

Hyun-woo表示，美光和英特爾等美國公司預計會是聯盟的受惠企業，由於該聯盟是拜登政府為穩定供應鏈所大力支持，「預期美光技術將更進一步，並實現成本效益，而英特爾也將受惠美國為減少對台積電依賴所做的努力」。他補充，若韓企在美投資同步增加，韓半導體廠也有望受惠。