全台各縣市高溫拉警報，踏出冷氣房外瞬間汗如雨下，適時補充水分顯得格外重要。不過大家應該都聽過飲料容易愈喝愈口渴，建議還是喝白開水好。事實上，國外研究指出，牛奶才是最能讓體內保持水分的飲品。

炎炎夏日，高溫使我們排斥熱呼呼的食物，為了減少進食產生的熱能，身體便自主性的降低食慾。英國知名營養師傑絲·薇羅(Jess Willow)建議，以牛奶取代普遍認為的水更容易解渴，第一時間可能不會想到它，不過牛奶內含電解質有助於防止脫水。

美國有線電視新聞網（CNN）早前報導，聖安德魯斯醫學院一項研究比較了幾種不同飲料的水合反應（hydrated reaction），發現「水」其實不是最能對抗高溫氣候的飲品。

實驗表明，無論是普通白開水或是氣泡水對於「短時間」補水效益確實良好，然而，若要「長時間」鎖住體內水分，選擇含有少量糖、蛋白質或脂肪成分的飲料最好。

主導該研究的教授莫漢（Ronald Maughan）表示，主要原因取決於攝取量和營養成分兩者。喝得愈多，血液循環愈順暢，防止血液濃稠達到補水作用；此外，因牛奶含乳糖、蛋白質及脂肪，這些都有助於減緩胃排空速度，而鈉則是能吸附體內水分，減少尿液產生，讓水分待在體內更長時間。

至於含糖飲料為什麼無法幫助解渴，而且讓人想一杯接著一杯。莫漢教授解釋，高糖分飲品如果汁、可樂在胃停留時間較長，排空速度慢，一旦它們進入小腸，滲透作用導致低濃度溶液往高濃度溶液擴散，過程實際上是將水帶到小腸將多餘糖分稀釋掉。