民進黨桃園市長參選人林智堅的台大論文被判定抄襲，引起後續一連串風波，讓他在11日宣布退選，民進黨並改為派出立委鄭運鵬選桃園市長。國民黨立委林奕華質疑，鄭先前一直力挺林智堅，如今接替參選但是否仍繼續「挺堅」，酸「戲棚子下站久就是你的！」

林奕華昨（12）日在臉書表示，自林智堅論文門爆發後，鄭運鵬就一直力挺他，過去林召開記者會時，鄭的發言內容就比林多，且有媒體將鄭排入桃園市長遞補的民調名單時，他更發表聲明說不願接受，結果林智堅退選就由他接替參選，「感覺這一切布局都蠻合理的，鄭委員真是計畫通」。

「我就問，鄭運鵬委員現在還是『堅挺到底』嗎？」林奕華指出，她之所以頻頻在這次的事件中發聲，就是因為學術倫理不容挑戰，且人品優於一切，雖然林智堅因抄襲一事退選，但接棒的卻是力挺他的鄭運鵬，「鄭委員就有必要跟國人清楚交代，是否為林智堅的清白背書？還是因為黨派利益相同，即使指鹿為馬也在所不惜？」

林奕華認為，市長候選人攸關一個城市的發展與未來，因此包括人品操守、有沒有擘劃市政的能力等，都應該受民眾用放大鏡檢視，「真正的民主，除了檢視政見，更應該檢視人品與道德！」