民進黨前桃園市長參選人林智堅因論文門爭議，今（12）日下午宣布退選，改由民進黨立委鄭運鵬接棒參選。而一份最新的民調指出，在林智堅宣布退選後，有58.0％的民眾認為「換堅止血」會重創民進黨的形象，同時也有38.2％的民眾認為鄭運鵬不適合接手出戰桃園，引發討論。

《Yahoo奇摩》12日起進行網路民調，針對林智堅宣布退選，台灣民眾對這件事情的看法，截至12日23時，已有約31000萬人參與投票。對於「民進黨換堅止血，你認為對民進黨形象會造成影響嗎？」，有58.0％的民眾認為「會，形象變差」、11.5％的民眾認為「會，形象變好」、23.1％的民眾認為「不會造成影響」、7.4％的民眾認為「不知道／沒意見」。

針對「林智堅宣布退選，你的看法是？」，有68.1％的民眾認為非常贊成、有6.1%的民眾認為還算贊成、有4.4%的民眾認為不太贊成、有16.6%的民眾認為非常不贊成、有4.8%的民眾認為不知道／沒意見。針對「民進黨桃園市長參選人由鄭運鵬接手，你的看法是？」，結果有9.8％的民眾認為非常贊成、有10.3%的民眾認為還算贊成、有9.6%的民眾認為不太贊成、有38.2%的民眾認為非常不贊成、有32.1%的民眾認為不知道／沒意見。