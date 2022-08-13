辛尤里不僅是魔鬼H級辣模，擁有天使臉孔、卻作風大膽，經常貼出的破尺度辣照，總會引起網友熱議，使IG的追蹤人數直線上升，吸引超過13萬人追蹤，近日她本尊現身搭捷運，專注滑著手機，沒注意前方乘客，結果被對方拍下她的美麗身影，穿著一身正裝、很像女OL的打扮，胸前大開洞非常火辣。

照片中，辛尤里穿著黑色西裝外套，搭配一條牛仔短裙，裡面襯衫扣子幾乎被解開，讓她的一對雪白雙峰呼之欲出，長輩用黑蕾絲內衣托住，擠出一條深邃的事業線，顯然非常有料，總共曬出5張正裝照，而她似乎在玩角色扮演，擔任一名女秘書，正忙於在捷運聯絡工作事宜，配文寫下：「趕路中老闆等我」。

辛尤里胸前襯衫敞開，彈出雪白長輩非常養眼。(圖/辛尤里 IG)

辛尤里這組捷運辣照，和以往一樣掀起網友關注。(圖/辛尤里 IG)

辛尤里本就是小有知名度的正妹，如今粉絲見到她的本尊，興奮對她喊道：「應該過站的人很多」、「想跟尤里一起搭捷運」、「旁邊的男生真幸福」、「可以帶我去嗎？」、「難得穿胸罩」、「有人偷拍」、「越看越漂亮」、「漂亮又迷人」狂刷評論幾乎都以好評居多。

辛尤里買下保時捷，稱要上空開車引起關注。(圖/辛尤里 FB)

事實上，辛尤里待過國外一段時間，日前才返台到醫院動手術，她的病人服卻一直綁不好，最後直接脫去外衣，在醫院裡空出上半身，引起外界關注，後來康復出院後，今年的七夕情人節，她買了一輛保時捷，更說想光著身體開車，讓男粉絲嗨翻「我也想當乘客」、「太瘋狂了」、「執行夢想時…請告知路段」。