（費鴻泰提供）

（費鴻泰提供）

國民黨立委費鴻泰於12日和選區議員陳永德、戴錫欽ㄧ起，陪同台北市長參選人蔣萬安拜訪松山慈祐宮，由慈祐宮董事長陳玉峰親自接待。慈祐宮是松山地區信眾的精神寄託，對台北市的沿革與發展，非常具有歷史意義。因此，費鴻泰邀蔣萬安，特別來向陳董事長請益，多了解一些地方民俗文化。

接著，費鴻泰和蔣萬安等人，來到了五分埔福德宮，由主任委員永吉里陳永昌里長及在地里連囶堂里長共同接待。今天五分埔福德宮正舉行盛大的中元普渡祭典，費鴻泰、蔣萬安跟前來參加普渡民眾請安問好。

費鴻泰委員表示，參加選區內大大小小的從各里、社區、大樓到宮廟的不同形式的普渡，今天很特別在五分埔福德宮，看到各式法船。在場民眾表示法船製作從三個月前開始，每艘法船都不需要丈量，自然他就能做成心目中想要的法船樣式。據了解法船用途比蓮花更廣。

現場有ㄧ艘特製法船，也有志工們親手製作蓮花3600朵。據說，中元普渡可用法船消除自身冤障、業障，因此祭拜四方眾多好兄弟用法船最為合適。今天五分埔福德宮祭拜民眾貢品綿延約200多公尺，信眾們都主動提供普渡貢品，希望大家都健康平安。