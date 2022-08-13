綠粉出征高嘉瑜臉書，其中甚至有女性綠粉拿出林秉樞一事來嘲諷高嘉瑜，引爆網友怒火。(圖／高嘉瑜臉書)

大量綠粉灌爆高嘉瑜臉書嗆退黨。(圖／高嘉瑜臉書)

前新竹市長林智堅止不住論文風暴，12日宣布退選桃園市長，改由立委鄭運鵬接棒，不少崩潰的綠粉將目標轉移至反對力挺林智堅的王世堅與高嘉瑜上，灌爆2人臉書，甚至有女綠粉攻擊高嘉瑜「快去跟林秉樞結婚」，引爆網友怒火。

林智堅遭台大認定抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位，總統蔡英文卻下令要求全黨力挺到底，引發黨內風暴，當天中執會PO文雖然湧入眾多綠粉力挺，但沒有半個綠營民代留言支持，相當尷尬。

綠粉要求高嘉瑜不認同黨的方針就退黨。(圖／高嘉瑜臉書)

綠粉放話要讓高嘉瑜下屆選不上。(圖／高嘉瑜臉書)

隨著林智堅退選，不少綠粉出征高嘉瑜臉書，要求高嘉瑜退黨，大酸「不認同黨就快退黨」、「妳的努力大家看到了」、「好認真，快點去加入民眾黨」、「趕快去領賞! 完成任務了」、「有點羞恥心，既然那麼無法認同，退黨」、「智堅市長退選了，你開心了嗎」。

其中更有一名偏激女綠粉留言「祝福林秉樞跟高嘉瑜早日結婚，天造地設，郎才女貌。物以類聚是真的」，底下則有其他人貼出高嘉瑜當初遭施暴的照片訕笑，引發網友不滿，怒嗆「同樣身為女人，竟然拿林秉樞做文章，在人傷口撒鹽，有夠低級」、「死忠仔素質讓我大開眼界」、「有病要吃藥」、「不喜歡她，要她退黨是妳的自由，拿人家傷口做文章真的下流」、「我希望被打的是妳」、「祝福你找到屬於你的林秉樞」。