現代人生活步調快，習慣早餐簡單吃個麵包、喝杯牛奶就出門，但日本腸胃科醫師指出，麵包其實比人們想像中還要難以消化，長時間在胃裡膨脹，早餐吃麵包容易導致血糖暴增，還會對身體產生許多不良影響。

日本腸胃醫師福島正嗣11日投書媒體指出，現代人都習慣早餐吃麵包，但統計自己檢查超過10萬人腸胃道的臨床經驗，早上吃麵包將會對人體健康產生3大危害，第一就是血糖暴增。福島正嗣指出，人在早上會分泌皮質醇和腎上腺素，糖分吸收率高，而麵包原料是小麥，每100公克就有42.2克含糖量，換句話說，此時吃麵包，會導致餐後1至2小時血糖值急遽上升又下降，導致動脈硬化、心肌梗塞甚至中風。

福島正嗣指出，第二則是會陷入索求碳水化合物的無限循環，血糖暴增後，胰島素分泌會暴力降低血糖，大腦接收到訊息後，就會發出指令，往往在2小時內就會感到飢餓，極度渴望碳水化合物食品，在早餐還未消化完畢就開始吃東西，中午、晚餐也會選擇高碳水食物，例如烏龍麵、義大利麵等，對腸胃造成極大負擔。

第三則是自律神經被打亂。福島正嗣表示，白天活躍的交感神經，主要在於幫助血液循環而抑制消化，晚上活躍的副交感神經則是幫助身體休息，讓心跳減慢，同時促進消化，兩種神經在早上起床時進行交接，此時若攝取過多糖分，就會擾亂自律神經系統，生理時鐘進而失調。

福島正嗣要求患者們停止早上吃麵包，絕大多數人因此改善腸胃問題，他表示，如果有胃痛、腹瀉、胃食道逆流等問題，試著減少碳水化合物兩周，就會有明顯改善。

福島正嗣以自身為例，表示早上可以喝水、茶或咖啡，搭配高蛋白食物，並進行一些簡單的運動即可。