白宮印太事務協調官康貝爾今天指責中國對美國眾議院議長裴洛西訪台反應過度，以此為藉口試圖改變台海現狀。美方會持續履行台灣關係法承諾，支持台灣自我防衛。他並透露，未來數天將宣布美台貿易談判路線圖。

裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪問台灣，共軍隨後在台灣周邊實施含實彈射擊的大規模軍演，並於9日宣布無限期延長演訓。此外，北京也宣布8項對美制裁措施，切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作。

康貝爾（Kurt Campbell）今天向媒體電話簡報時指出，中國以裴洛西訪台為由對台灣施壓，試圖改變現狀，危害台海和平穩定。中國反應過度，行動持續具挑釁、破壞性且史無前例。中國向台海周邊發射飛彈擾亂民用空中與海上交通；北京無視已為雙方遵循60多年的台海中線，頻頻派遣軍機飛越，至今仍有數艘軍艦在台灣附近徘徊。

他指出，美國不會被恫嚇，隨著北京持續性的挑釁行為，雷根號（USS Ronald Reagan）航艦打擊群已接獲指示留在當地，美國也會持續支持台灣與合作夥伴。過去數週，美國堅定支持長期以來目標，亦即維護台海與更廣泛的印太區域和平穩定，這對區域與全球安全繁榮至關重要，符合所有人利益，美國也致力於持續尋求未來的和平穩定。

他也重申美國以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策，反對任何一方片面改變現狀，不支持台獨，也期待兩岸分歧能和平解決。

康貝爾指控中國所作所為與和平穩定目標背道而馳，這是北京對台加強施壓行動的一部分，預計未來數週與數個月仍將持續。這項行動的目標是企圖恫嚇與脅迫台灣，削弱台灣韌性。面對北京不斷破壞和平穩定的作為，美國會持續採取冷靜與果斷步驟以維護和平穩定，並依據美國長期政策支持台灣。

康貝爾並重申美方持續履行台灣關係法承諾，包括支持台灣自我防衛並保持美國自身能力，以抵禦任何可能危及台灣安全的武力或其他形式脅迫。美方也會深化與台灣關係，包括繼續推動經貿聯繫。他並預告，將在未來數天內宣布美台雄心勃勃的貿易談判路線圖。

他也呼籲北京重新開放中斷的溝通管道，因為這是世界對負責任大國的要求。

華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，中方已開始安排中國國家主席習近平利用年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議的機會，和美國總統拜登舉行實體會議。

對此，康貝爾指出，拜登與習近平在日前的通話中討論面對面會晤的可能，也交辦團隊跟進。但具體的時間、地點，他不願多談。（編輯：徐睿承）1110813