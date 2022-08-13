根據知情人士，中國官員正在規劃國家主席習近平11月出訪東南亞，並與美國總統拜登面會。

「華爾街日報」報導，這次如果成行，將是習近平近3年以來首度國際之行，也是拜登就任美國總統以來兩人首度面對面會晤。

中國官員為習近平出訪做準備，顯示69歲的習近平對於今秋召開的5年一度中國共產黨第20次全國代表大會有信心。

參與準備的官員指出，這位中國領導人預料在完成20大後，可能參加11月15至16日在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）領袖峰會。

中國官員指出，G20峰會結束後，習近平預期將前往泰國曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。

他們表示，由於目前尚在初步階段，仍有可能變更，中國朝「其中一場峰會舉行美中領導人場邊會議」準備。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）指出，拜登與習近平在日前的通話中討論面對面會晤的可能，也交辦團隊跟進。但具體的時間、地點，他不願多談。（譯者：徐睿承）1110813