白安近日將推出第四張創作專輯《沒有人寫歌給你過吧ALL ABOUT YOU》，首波專輯同名主打〈沒有人寫歌給你過吧〉一上架登上KKBOX即時榜第一名，慢工出細活的白安感謝歌迷耐心等她，一路支持，就如同歌詞所寫的「只要能被你記得，就像被愛著」。

她的新歌〈剛好〉也唱出許多當代女性共有心聲，日前一連二天北中南三場新專輯聽歌會，歌迷報名踴躍，白安已發行過三張專輯，但聽歌會卻是第一次舉辦，她自己也相當期待，對白安來說，聽歌會就像一場秘密聚會，就像和好朋友分享故事般的親近，看到不少熟面孔的歌迷，她先向歌迷打招呼：「哈囉，好久不見，你們過得好嗎？因為這二年與你們公開見面的機會比較少，在新專輯發行前，想做些特別的事，分享這三年半的生活、遇到的人事物，影響到我這張專輯的創作和好玩的事。」

當歌迷也看見白安的成長，留言說「這張專輯的風格又是煥然一新！多了許多不同的嘗試，尤其是節奏和情緒張力的編排真的是處處有驚喜」、「聽完總是被滿滿的療癒著」、「白安總是能把這種告白小歌寫得脱俗又催淚」，給予白安許多正向回饋。