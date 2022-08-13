美國女星安海契車禍搶救1週仍不治 享年53歲 04:392022/08/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安海契自撞火燒車，送醫搶救後仍回天乏術。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導，美國女星安海契（Anne Heche）日前因在洛杉磯車禍重傷送醫，經1週搶救後因腦死不治，享年53歲。 根據「每日郵報」（Daily Mail）和路透社報導，安海契在關閉生命維持系統後正式宣布死亡。（譯者：徐睿承）1110813 女歌手「連10年出車禍」全因靈異體質曝險當鬼新娘 男偷開未熄火貨車狂飆4公里 自撞工廠護欄搶救中 張菲曾追她喝到住院 「菲女郎」53歲穿泳裝身材仍超辣 #安海契 #美國女星 #車禍 #搶救 #53歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 放暑假偷騎父母機車 16歲少年才出門就撞死8旬老翁 07:522022/08/10 社會 中和男疑穿越馬路遭撞 後腦杓撕裂送醫不治 18:042022/08/09 社會 竊嫌偷車自撞進加護病房 車禍原因全因駕駛技術差 11:562022/08/11 社會 林志穎車禍後驚喜「現蹤」 最新動態曝光粉絲嗨翻了 15:592022/08/10 娛樂 17歲少女無照雙載買宵夜 自撞分隔島爆頭 釀1死1傷 09:562022/08/11 社會 薛志正去年車禍留永久後遺症 搭汪建民復出直播自嘲「殘廢配背債」 13:032022/08/12 娛樂 台74線轎車超車擦撞 下秒失控撞護欄「烏龜翻」畫面曝光 10:102022/08/12 社會 嘉義民雄連棟3工廠陷火海 消防漏夜搶救撲滅 10:012022/08/11 社會 安海契自撞民宅火燒車「悶燒30分鐘才脫困」 昏迷6天仍命危 12:512022/08/10 娛樂 騎士墜民權大橋驚悚過程曝光 全身360度旋轉重摔地慘死 21:002022/08/10 社會 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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