媒體報導，美國女星安海契（Anne Heche）日前因在洛杉磯車禍重傷送醫，經1週搶救後因腦死不治，享年53歲。

根據「每日郵報」（Daily Mail）和路透社報導，安海契在關閉生命維持系統後正式宣布死亡。（譯者：徐睿承）1110813

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