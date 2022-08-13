​【愛傳媒黃珊珊專欄】在教育孩子的時候，我常常買很多書來看，其實就是「看書養」，也跟很多人請教育兒之道，發現到歐美的教育觀點跟亞洲很不一樣，其中最明顯的就是對「誠信」的態度。​

在台灣，我們做了很多規定來防弊，但是違反也不會受到太嚴重的懲罰。在歐美，他們是先相信每一個人的誠信，很多規定只需要個人聲明就足夠了，但是一但違反或作假，後果是非常非常嚴重的。​

如果在高中，同學抄別人的報告，老師說是老師給錯資料，社團社長要求全社團支持他，如果我的孩子問我，身為母親，我要怎樣教育我的孩子？​

「誠信」是非常重要的社會與法律、道德價值，在台灣與歐美，價值應該都是一樣重要的。所以，對於 陳時中先生表達「相信同志」的說法，我感到震驚！​

台大學術倫理委員會審定過程十分嚴謹，是以專業與科學還原事實的真相，但學醫的陳時中竟然背棄科學精神，選擇「相信同志」，而不是相信事實；選擇以政黨利益掛帥，而背離民意。​

相信同志、不相信事實，這是台北市民信仰的價值嗎？台北是國際大城，如果首長是一個認同抄襲、罔顧誠信的人，我們要怎樣面對國際社會？這個城市將會被帶往什麼樣的未來？實在不敢想像！​

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作者為台北市副市長

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