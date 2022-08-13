【愛傳媒朱宗慶專欄】樂團的演出一檔接著一檔，兒童音樂會今晚即將在新竹市文化局演藝廳登場，並將繼續巡迴全台；緊接著，則是10月、11月的「《俠 飛 春 光》－晨鐘暮鼓蔣渭水」音樂會；而年底12月，樂團也將有一個大型戶外「擊樂秀」演出！

上週，團員們為「《俠 飛 春 光》－晨鐘暮鼓蔣渭水」進行整排；這禮拜，團員則為年底的戶外擊樂秀演出，移師到台灣戲曲中心多功能廳排練，今天我已經看完第一次的整排，非常興奮與感動！這場演出除了打擊樂演奏外，還需熟悉不同形式曲目、表達方式、背譜，並兼顧大量的肢體動作與律動性，說真話，非常不容易，但團員們卻甘之如飴，從今天排練中，十足感受大家的衝勁與熱情！

非常感動！一個三十多歲的樂團，照理說，很有可能邁入「老化」的階段，但大家的表現，卻總讓我感到充滿活力！我常說，作為一個藝術工作者，雖然辛苦，也很幸福！以最近的演出活動來看，在第三季音樂會及年底的大型戶外演出中，分別有機會與李小平導演、謝杰樺導演合作，在截然不同的製作中，有不一樣的磨練與展現。幸福、辛苦，一念之間！很幸運有這麼多願意一起打拼的夥伴，共同創造出打擊樂的各種可能！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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