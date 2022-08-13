【愛傳媒蔡詩萍專欄】訪問作家高翊峰。很複雜的心情。學到了「父式深蹲」的提醒。蹲下去，才可以看到，體會，孩子的世界。

我沒有兒子，但我自己是兒子，看別人當兒子的父親，一路走來，在與兒子聊聊的故事裡，如何認識兒子也認識自己，我頻頻在閱讀中黯然。

啊，有孩子這件事，是多麼美好啊，我們因而認識了新世代也認識自己的老世代。而愛是什麼？我們能因愛，而認識更深刻的自己嗎？

高翊峰的《聊聊》，讓我看到了自己做父親的不足，也看到了做父親努力過的一切都不是枉然的生命的意義。

每個父母都該記下自己對孩子的感觸，那是人生最美好的刻劃。謝謝高翊峰的《聊聊》，我錯失了多少與父親的聊聊，我還好沒錯失太多與女兒的聊聊。

「父式深蹲」，是一種態度，我們把孩子當朋友，傾聽，陪伴，最後，看他們長高，長大，張帆而勇闖世界。

作者為知名作家

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